Der aufgezwungene Friede

Vom 18. Januar 1919 bis 21. Januar 1920 fand in Paris eine Mammutkonferenz der Sieger des Ersten Weltkriegs statt. 32 Staaten waren mit ihren Staats- und Regierungschefs oder Außenministern vertreten. Dazu kamen noch rund 10.000 Mitarbeiter. Der selbst erteilte Auftrag lautete: völkerrechtlich wirksame Beendigung des Weltkrieges mit einem Friedensschluss. Frankreich als Gastgeber bestand auf den Beginn der Tagung am 18. Januar: An jenem Tag war 48 Jahre zuvor – am Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 – das deutsche Kaiserreich proklamiert worden. In eben jenem Spiegelsaal des Versailler Schlosses, in dem am 28. Juni 1919...