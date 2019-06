Bis hin zum Sturmgeläut

Seit 2010 gibt es die Schostakowitsch-Tage in dem kleinen sächsischen Kurort Gohrisch. Das bis heute weltweit einzige dem Komponisten gewidmete Festival hat mittlerweile eine weitreichende Ausstrahlung. Das ist der guten Zusammenarbeit des Vereins »Schostakowitsch in Gohrisch« mit Musikern der Staatskapelle Dresden ebenso zu verdanken wie einer innovativen Programmgestaltung. In Gohrisch hatte der russische Meister 1960 und 1972 Inspiration und Erholung gesucht. Hier entstand im Juli 1960 das 8. Streichquartett c-Moll – eines seiner persönlichsten Werke, das in Rudolf Barschais Streicherfassung als Kammersinfonie um die Welt ging.

Am Anfang des Festival steht seit einigen Jahren ein Konzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Diesmal konnte der namhafte finnische Dirigent Sakari Oramo dafür gewonnen werden. Am 19. Juni sorgte er mit einer beeindruckenden Interpretation von Dmitri Schostakowitschs 11. Sinfonie »Das Jahr 1905« für den sinfonischen Auftak...