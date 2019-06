Zehn Jahre Kampf

In Honduras wird dieser Tage an den Militärputsch von vor zehn Jahren erinnert. Am Donnerstag organisierte die Partei »Freiheit und Neugründung« (Libre) des damals gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya in der Hauptstadt Tegucigalpa ein internationales Forum unter dem Titel »Nach zehn Jahren Kampf ist das Volk unbesiegbar«. Am heutigen Freitag wird mit einer Kundgebung »der Märtyrerinnen und Märtyrer des Widerstands« gedacht.

Der Jahrestag fällt in eine Zeit starker Proteste gegen Staatschef Juan Orlando Hernández. Seit Wochen kommt es beinahe täglich zu Demonstrationen, Straßenblockaden und Konfrontationen mit den Einsatzkräften. Ursprünglich ausgelöst von Ärzten und Krankenschwestern sowie Lehrern und Dozenten, die sich seit Ende April im Streik gegen die geplante Privatisierung von Bildungs- und Gesundheitswesen befinden, wächst die Bewegung weiter. Mittlerweile sind mehrere Universitäten im Land von Studierenden besetzt. Zwischenzeitlich waren auch die ...