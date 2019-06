Neue Koalition im Endspurt

Die Koalitionsverhandlungen in Bremen für ein »rot-grün-rotes« Bündnis gehen auf die Zielgerade. Anfang kommender Woche soll ein Koalitionsvertrag präsentiert werden – eine Einigung vorausgesetzt. Erste Ergebnisse sind derweil bereits bekannt. So stimmen die drei Parteien darin überein, dass im Sinne des Umweltschutzes die Bremer Innenstadt bis 2030 nahezu autofrei sein soll, wie das Lokalmagazin »Buten un binnen« von Radio Bremen am Mittwoch berichtete.

Dazu soll das Fahrradnetz ausgebaut werden, etwa mit drei Radbrücken über die Weser und ampelfreien »Premiumrouten« für schnelle Radfahrer. Die teilweise vierspurige Martinistraße, die die Innenstadt von der Weser abschneidet, soll zurückgebaut werden. Zum Konzept für eine »ökologische Verkehrswende« gehört ferner ein Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), auch in den Randgebieten der Stadt.

Bei Bus und Straßenbahn soll die Ticketstruktur sozialer ges...