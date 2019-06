Europa gegen USA

Rennes. Bei der Fußball-WM der Frauen gab es am Mittwoch den zweiten Ruhetag. Am Vorabend hatte die deutsche Auswahl unter 21.076 Zuschauern im Roazhon Park in Rennes eine unterhaltsame Achtelfinalpartie zwischen den Niederlanden und Japan verfolgt. Erstere gingen nach Ecke per Hackentor durch Exweltfußballerin Lieke Martens (17.) in Führung. Yui Hasegawa (44.) glich nach schöner Kombination aus. Ein durch Martens verwandelter, diskutabler Handelfmeter sorgte in der 90. Minute für die Entscheidung. Die Niederlande treffen nun am Sonnabend, 15 Uhr, auf Italien, das am Dienstag erstmals in die zweite K.-o.-Runde einer WM der Frauen einzog.

Le Azzurre legten gegen China...