In jämmerlichem Zustand

Der Titel des Buches »Amerikanerin werden« dürfte auf zahlreiche deutschsprachige Leserinnen und Leser eher abschreckend wirken. Noch dazu, wo die in der Schweiz geborene Autorin schon im Werbetext bekennt, dass sie darin den Erwerb ihrer US-Staatsbürgerschaft beschreibt. Wie kann man freiwillig Bürgerin eines Landes werden, in dem man gewohnheitsmäßig Menschenrechte mit Füßen tritt und das neuerdings von einem als unberechenbar geltenden Narzissten und Sexisten regiert wird?

Das kürzlich im Schweizer Rotpunktverlag erschienene Werk der Journalistin Lotta Suter beinhaltet Tagebuchaufzeichnungen des Jahres 2017, in dem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Die Autorin vermittelt Innenansichten der US-amerikanischen Gesellschaft, die von den großen Medien und im kommerziellen Literaturbetrieb nicht oder kaum geliefert werden. Vergleiche Sluters mit der Situation in der Schweiz erweitern die Perspektive. Ergebnis ist ein buntes Mosaik an Informationen,...