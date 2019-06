Trumps Gehilfen

Nachdem die Kritik an den Zuständen in den Lagern für minderjährige Migranten an der US-Südgrenze immer lauter wurde, hat der kommissarische Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP, John Sanders, seinen Rücktritt angekündigt. In einem Schreiben, aus dem am Dienstag (Ortszeit) mehrere US-Medien zitierten, erklärte er, sein Amt am 5. Juli abgeben zu wollen. Sanders, der den Posten erst im April angetreten hatte, scheidet somit nach nur zwei Monaten aus. In ihrer Dienstagsausgabe berichtete die Washington Post, dass der Nachfolger schon feststehe. So wolle US-Präsident Donald Trump den bisherigen Leiter der Einwanderungsbehörde ICE Mark Morgan zum neuen CBP-Chef ernennen.

Gründe für seinen Rücktritt nannte Sanders in dem Brief an seine Mitarbeiter nicht. Zuletzt war seine Behörde jedoch zunehmend unter Druck geraten. Auslöser dafür waren Berichte von Ärzten und Anwälten, die vergangene Woche Zutritt zu mehreren Lagern für minderjährige Migranten eingekl...