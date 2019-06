Im Flachland des Mittelfeldes

Einen wunderschönen guten Morgen! Bei der Copa América in Brasilien stehen die Viertelfinals fest. Sie werden von Donnerstag bis Samstag ausgetragen. Brasilien, Kolumbien und Uruguay wurden unbesiegt Gruppenerste, wobei die »Cafeteros« alle Spiele gewannen und (wie die Gastgeber) ohne Gegentreffer blieben. Auch die »Vinotinto« aus Venezuela ist bisher ungeschlagen. Peru und Paraguay qualifizierten sich als jeweils beste Gruppendritte, wobei der »Albirroja« dieses Kunststück mit nur zwei Punkten und drei erzielten Toren gelang. Historisch gesehen sind wenigstens vier Punkte notwendig.

Am letzten Spieltag der Gruppe C trafen am Montag im Maracaña von Rio de Janeiro vor 50.000 Zuschauern Chile und Uruguay aufeinander; und im Mineirão von Belo Horizonte spielte Ecuador gegen Japan. Chile und Uruguay haben mit Reinaldo Rueda bzw. Óscar Washington Tabárez die besten Trainer Südamerikas; Ecuador war die große Enttäuschung der Copa (immerhin ist die U 20 Südameri...