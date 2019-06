Kritik und Selbstkritik in Erfurt

Die bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Blick, nehmen Nazigegner das Geprotze der AfD zum Anlass, die eigenen Anstrengungen besser zu koordinieren. An diesem Wochenende findet die Aktivenkonferenz der Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus« in Erfurt statt. Vom 29. bis 30. Juni soll dem Aufruf zufolge ausgewertet und diskutiert werden, wo die AfD nach den Kommunal- und Europawahlen vom 26. Mai steht. Auch die Situation linker Gegenbewegungen wird demnach Thema sein.

AfD-Granden prahlten, ein Sieg für die Partei bedeute »eine Blaupause für ganz Deutschland«, sagte David Paenson von der antirassistischen Kampagne am Sonnabend gegenüber junge Welt. Für die Gegenbewegung bedeute es, sich jetzt bundesweit zu vernetzen und für einen Wahlkampf gegen Rassisten zu sorgen.

»Wir dürfen die Menschen dort nicht allein lassen«, erklärte Paenson. Die AfD und ihre faschistische Gefolgschaft könnten sonst entstehende Hilflosigkeit nutzen, u...