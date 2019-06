»Man kommt billiger nach Mailand als nach Bad Segeberg«

Ihre Fraktion hat einen Antrag in die Hamburgische Bürgerschaft eingebracht, den Luftverkehr bei der Klimarettung einzubeziehen. Der wurde von allen anderen Parteien, also auch den Regierungsfraktionen von SPD und Grünen, abgeschmettert. Um was ging es bei Ihrem Vorstoß?

Unser Antrag zielte darauf, den Klimaschutz als verbindliches Ziel in das Norddeutsche Luftverkehrskonzept aufzunehmen. Der Senat sollte die Möglichkeit einer Klimaabgabe für Flüge ab Hamburg prüfen und diese, je nach Ergebnis, einführen. Zudem sollte ein Ausbau des Schienennetzes als Ersatz fürs Fliegen in das Konzept integriert werden. Für Flugverbindungen unter 600 Kilometer sollte es keine Vergünstigungen mehr geben, die zum Beispiel bei Neueinrichtung von Strecken bestehen.

Ist das Problem so unbedeutend, oder warum weigert sich der Senat, den Luftverkehr in Klimaschutzmaßnahmen einzubeziehen?

Die CO2-Emissionen des Flugverkehrs sind seit 1990 um mehr als 30 Prozent gestiegen. Ihr An...