Rückständige Drogenpolitik

Am heutigen Mittwoch findet der diesjährige Weltdrogentag statt. 1987 auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen, soll er deren Mitgliedstaaten seitdem daran erinnern, eine Gesellschaft ohne »Drogenmissbrauch« zu verwirklichen. Tatsächlich wird jener Gedenktag vielfach einzig dazu missbraucht, dass sich die etablierte Politik selbstvergewissert, wie schlimm der Konsum illegalisierter Stoffe doch sei und wie zwingend erforderlich es darum wäre, weiterhin auf Verbote und Repression zu setzen.

So war es wenig erstaunlich, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) den Weltdrogentag für ihre Zwecke nutzten. In einer bereits am Montag veröffentlichten Pressemitteilung warnten beide einmal mehr vor der angeblichen Gefahr des Cannabiskonsums. »Wer behauptet, Cannabis ist ungefährlich, der irrt sich gewaltig! Cannabis ist und bleibt eine Droge mit hohen gesundh...