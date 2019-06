Trump zufrieden

Etwa 250 Kinder aus dem Grenzlager für minderjährige Migranten in Clint, Texas, sind in Kinderheime verlegt worden. Das gab das US-Gesundheitsministerium am Montag (Ortszeit) bekannt. Das Camp gehörte zu den Einrichtungen, die vergangene Woche in die Kritik geraten waren. Nach einer Visite hatten Anwälte katastrophale Zustände in mehreren Lagern kritisiert. Der am Sonntag bekannt gewordene Bericht einer Ärztin sprach von »folterähnlichen Bedingungen« in Clint.

Ebenfalls am Montag teilte der mexikanische Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval auf einer Pressekonferenz in Cancún mit, dass 15.000 Einsatzkräfte an der Grenze zu den USA eingesetzt seien. Dabei handle es sich sowohl um Mitglieder der Na...