Es wird unangenehm

Der SV Waldhof Mannheim will es offenbar wissen. Nach Jahren des Darbens, die den kurpfälzischen Exbundesligisten bis hinab in die fünftklassige Oberliga Baden-Württemberg geführt hatten, darf sich der Verein aus dem Mannheimer Arbeiterstadtteil seit dem Aufstieg im Mai nun zumindest wieder Drittligist nennen. Als solcher befindet sich der SV Waldhof wie all seine neuen Ligaspielkameraden bereits im Training, schließlich beginnt die Saison schon am 19. Juli. Und legt man die allmählich eintrudelnden ersten Testspielresultate der Drittligisten zugrunde, könnte man fast darauf kommen, dass die Mannheimer auf Durchmarschkurs sind. Sage und schreibe mit 27:0 demontierte die vom Exprofi Bernhard Trares trainierte Mannschaft am Sonntag den SV Harmonia Waldhof. Der aus dem saarländischen Elvers...