Adel und Poesie

Am 15. Dezember 2011 entlarvte das Oberste Pariser Berufungsgericht zum ersten Mal in der Geschichte der französischen Nachkriegsrepublik einen ehemaligen Staatspräsidenten als gewöhnlichen Kriminellen und verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Doch Jacques Chirac war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr von dieser Welt. Der Politiker, der, wie er und seine Frau Bernadette immer betonten, sein Leben lang »der Republik gedient« hatte, war altersdement.

Sein Name, Chirac, so hatte der wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder, Vertrauensbruch und passiver Bestechung Verurteilte einmal in einem Anflug von Wehmut erklärt, entstamme der »langue d’oc«, dem romanisch...