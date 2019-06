Einheitsfront gegen Macron

Vereint und parteiübergreifend kämpft die parlamentarische Opposition Frankreichs gegen das strenge Privatisierungsprogramm der neoliberalen Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron. Der vom Präsidenten mit seiner absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung beschlossene Verkauf der Pariser Flughäfen (ADP) an einen bisher nicht bekannten privatwirtschaftlichen Konzern hat im Land eine breite Front des Widerstands geschaffen. Es geht nun nicht mehr nur um das Verscherbeln staatlichen Besitzes: Die sogenannte Macronie – das gesamte politische Konzept des amtierenden Präsidenten – wird von einer wachsenden Mehrheit der Franzosen in Frage gestellt. Zu erwarten ist, dass eine von der Opposition bereits auf den Weg gebrachte Volksbefragung die Veräußerung der Flughäfen kippen wird.

Versammelt hatten sich die Parlamentarier am vergangenen Mittwoch abend in der alten Arbeitsbörse des Pariser Banlieue Saint-Denis. Ein Ort von hohem symbolischen Wert: Hier besti...