Grinsebacke des Tages: Jens Spahn

Es wurde viel gelacht auf dem »Fest der Linken« am Sonnabend auf dem Berliner Rosa-Luxemburg-Platz. Und das lag nicht nur an den witzig-selbstironischen Performances von Musikacts wie den »Puppetmastaz« oder »Ben & Matze«. Im Dauergrinsmodus befanden sich vor allem der Kofraktionschef Dietmar Bartsch und sein Gesprächsgast Jens Spahn, seines Zeichens pharmakonzernfreundlicher Gesundheitsminister. Hatte letzterer bei den Protesten gegen den G-20-Gipfel in Hamburg noch »vermummte Linksfaschisten« ausgemacht, fühlte er sich in der Gesellschaft der Linkspartei nun sichtlich wohl. E...