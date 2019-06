Der Kapitän geht

Am Mittwoch ist Rahul Gandhi 49 geworden. Normalerweise wäre das auch in einem Land wie Indien beinahe das ideale Alter für einen Parteichef, der alle Generationen gleichermaßen ansprechen muss – noch als jung geltend und dennoch mit der nötigen Reife auch für ein hohes Regierungsamt versehen. Doch der bisherige Chef der Kongresspartei (INC) wirft hin: Der glücklose Spitzenkandidat will damit gewissermaßen die Hauptverantwortung für das erneute desaströse Abschneiden des INC bei den im April und Mai abgehaltenen Parlamentswahlen übernehmen. Nicht einmal mehr an der Auswahl seines Nachfolgers möchte er sich beteiligen. Am Donnerstag bestätigte er abermals auf Reporterfragen seine feste Absicht, sich aus der Führungsetage der über Jahrzehnte dominierenden, seit langem aber in einer tiefen Krise steckenden Traditionspartei zurückzuziehen.

Zwar konnte der INC gegenüber seinem katastrophal niedrigen Ergebnis von 2014, als er erstmals in der Landesgeschichte we...