Novelle zur Gemeinnützigkeit gefordert

Zahlreiche Organisationen in der Bundesrepublik profitieren davon, dass ihnen von den Finanzbehörden Gemeinnützigkeit attestiert wird. Bei besonders kapitalnahen Stiftungen ist diese Praxis oft fragwürdig, dient sie doch erkennbar der Minimierung steuerlicher Verpflichtungen. Bedroht ist derzeit allerdings der Status kritischer Organisationen. Betroffen sind beispielsweise die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) sowie die Deutsche Umwelthilfe. Derartige Organisationen sind für ihre Arbeit auf Spenden angewiesen, die mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit nicht mehr von der Steuer absetzbar wären.

Am Freitag hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Berlin einen eigenen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Abgabenordnung präsentiert. Demnach soll Gemeinnützigkeit jenen Körperschaften zuerkannt werden, die weder per Gesetz als verfassungsfeindlich deklarierte Ziele verfolgen noch...