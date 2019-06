Bolivarisches 4-1-4-1

Titelfavorit Kolumbien hat sich am Mittwoch bei der 46. Copa América in Brasilien als erstes Team für die Viertelfinals qualifiziert. Brasilien, Peru, Uruguay und Chile sind praktisch durch. Auch Venezuela hat beste Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten acht. Um die übrigen beiden Plätze streiten sich Paraguay, Katar und Argentinien.

Im Maracanã ging Bolivien gegen Peru nach einer halben Stunde per Strafstoß in Führung durch Marcelo »Mowgli« Martins (Ex-Werderaner, heute bei Shijiazhuang in China). Kurz vor dem Pausenpfiff umkurvte Perus Kapitän Paolo Guerrero (Torschützenkönig der Copas 2011 und 2015) nach einem Konter elegant Carlos Lampe un...