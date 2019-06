Aber mit gesunder Panade

Humor und Qualität gingen schon sehr weit auseinander. Während die Frauenauswahl des DFB im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Frankreich in einem schicken Spot ihre Kernaussage »Wir brauchen keine Eier – wir haben Pferdeschwänze« plazierte, konterte die U 21 aus dem italienischen EM-Vorbereitungscamp mit einem wackligen Self­made-Clip. Eine Handvoll Jungkicker trägt Perücke mit geflochtenen Zöpfen, Trainer Stefan Kuntz übermittelt die Botschaft: »Wir zeigen Herz für Euch.« Dabei schlagen sich alle mit der rechten Faust auf die linke Brust – und kichern albern.

Gut, die Frauen spielten vorgestern in ihrem letzten WM-Vorrundenmatch gegen Südafrika. Eine sportjournalistische Standardformel lautet so: Team A gewinnt gegen chancenlosen Gegner B. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Und das traf haargenau auf das 4:0 der DFB-Frauen zu. Unterm Strich: Maximale Ausbeute in drei Spielen ...