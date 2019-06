Vernunft und Fanatismus

Am 18. April dieses Jahres starb die 29jährige Journalistin Lyra McKee bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei im nordirischen Derry. Sie stand in einer Menschengruppe in der Nähe von Polizeifahrzeugen, als eine Kugel ihren Kopf traf. Zur Tat bekannte sich die militante katholisch-nationalistische Gruppe »New IRA«. In einem der Zeitung The Irish News zugespielten Schreiben hieß es: »Im Laufe des Angriffs auf den Feind wurde Lyra McKee tragischerweise getötet, während sie neben den feindlichen Kräften stand.« Auslöser der Krawalle in Derry war der Jahrestag des Osteraufstands von 1916, als irische Nationalisten vergeblich versuchten, die britische Herrschaft in Irland zu beenden.

Die »New IRA« wurde zwischen 2011 und 2012 gegründet. Hervorgegangen ist sie aus mehreren kleineren Splittergruppen der IRA (eigentlich Provisional IRA). Die Aktivitäten der »New IRA« – im März hatte sie sich zu Briefbomben bekannt, die in London und Glasgow aufgetauc...