Schauprozess vorbereitet

Die »internationale Ermittlungsgruppe« zum Abschuss des malaysischen Verkehrsflugzeugs MH17 über dem Donbass im Juli 2014 macht Russland für den Vorfall politisch verantwortlich. In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht nennen die Ermittler vier Personen als mutmaßliche Täter. Am 9. März kommenden Jahres soll das Verfahren gegen sie in den Niederlanden eröffnet werden. Nach menschlichem Ermessen wird es ein Prozess ohne Angeklagte werden, denn Russland liefert eigene Staatsangehörige grundsätzlich nicht an das Ausland aus. Zudem ist der Aufenthalt mindestens eines der Beschuldigten den Ermittlern nicht bekannt.

Im einzelnen beschuldigen die Niederländer den russischen Generalmajor im Ruhestand Sergej Dubinski, den zeitweiligen Kommandeur der Aufständischen, Igor Girkin – bekannter unter seinem Pseudonym »Strelkow« –, den russischen Staatsbürger Oleg Pulatow und den Ukrainer Leonid Chartschenko. Dubinski soll zum Zeitpunkt des Abschusses die Spionagea...