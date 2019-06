Drehtür in die Abhängigkeit

Wer rauswill aus Hartz IV, der schafft das auch. Dieses in bürgerlichen Kreisen weitverbreitete Klischee, das von vielen Medien fleißig genährt wird, hat wenig mit der Realität zu tun. Genau das Gegenteil ist eher der Fall. Wer erst einmal von Arbeitslosengeld II abhängig ist, kommt so schnell nicht wieder los. Das belegen auch aktuelle Zahlen, die das Bundesarbeitsministerium jetzt auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl veröffentlicht hat, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagausgaben) berichteten.

In der Antwort auf die Anfrage heißt es, dass nach der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahr 2018 rund 1.743.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte »den Regelleistungsbezug in der Grundsicherung für Arbeitssuchende« beenden konnten. Von denen hätten sich allerdings rund 23 Prozent, also fast ein Viertel, innerhalb von nur drei Monaten wieder im Regelleistungsbezug befunden. In ...