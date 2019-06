Auf florierende Beziehungen

Australien und Israel beim Eurovision Song Contest, Katar und Japan bei der Copa América: Die Welt rückt zusammen. Zumindest dort, wo etwas zu holen ist. Da zehn Länder zuwenig für eine Gruppenphase sind, treten sonst gerne Mexiko und ein weiteres Land des Doppelkontinents an. Natürlich gehe es dabei »um TV-Rechte und Geld«, so der argentinische Journalist Sergio Danishewsky gegenüber Sport-Bild (14.6.2019). Anders sei es »unmöglich, diese Einladungen nachzuvollziehen. Das ist ungefähr so, als würde Kanada bei einer EM antreten«.

Insbesondere der Start von Katar ist eine Win-win-Situation: Für den nächsten WM-Gastgeber ist das Turnier in Brasilien ein wichtiger Testlauf. Und eine große Bühne: Als erstmaliger Asienmeister fuhren die Männer vom Golf mit breiter Brust an den Zuckerhut. Gegen Paraguay spielten sie am Sonntag auch gleich selbstbewusst auf und nahmen ein 2:2 mit.

Die Copa-Teilnahme Katars passt zu den regen Beziehungen nach Südamerika, die man ...