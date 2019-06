»Zwangsmaßnahmen gehen an Lebensrealität vorbei«

An diesem Donnerstag werden Lehrkräfte für Deutschkurse vor dem Bundesinnenministerium protestieren. Worum geht es Ihnen?

Viele von uns unterrichten in Deutschkursen, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, konzipiert, finanziert und überwacht werden. Am heutigen 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, wollen wir uns mit den Menschen, die an unseren Kursen teilnehmen, solidarisieren und deutlich machen, dass wir Kontrollen und Sanktionen seitens des BAMF, die das Lernen behindern, nicht weiter hinnehmen wollen. Die Behörde forciert Quantität, Geschwindigkeit und Zentralisierung – wir dagegen fordern Qualität und Dezentralisierung. Das Kursangebot sollte weiter ausdifferenziert werden und den oft schwierigen Lebensumständen der Teilnehmer Rechnung tragen. Derzeit können nur Geflüchtete aus Syrien, Somalia, Eritrea sowie aus dem Iran und Irak die vom BAMF finanzierten Deutschkurse besuchen. Menschen aus anderen Ländern haben während ihres Asyl...