Ein Präsident im Paralleluniversum

Als »absoluten Nonsens« und eine Rede voller »Lügen und Verdrehungen« hat Bernard »Bernie« Sanders den Wahlkampfauftakt von US-Präsident Donald Trump bezeichnete. Der Senator, der im nächsten Jahr für die Demokraten gegen den Amtsinhaber ins Rennen gehen will, hatte am Dienstag abend (Ortszeit) unmittelbar nach dem Ende einer Veranstaltung Trumps in Orlando per Videoansprache auf Facebook seine Einschätzung dargelegt. Es sei eine »sehr unangenehme Aufgabe« gewesen, sich die Ansprache anzuhören, so Sanders. Der Amtsinhaber habe seine Zuhörer in ein »Paralleluniversum« entführt, die »boomende Wirtschaft« bejubelt, jedoch kein Wort darüber verloren, dass die soziale Ungleichheit in den USA so groß sei wie nie zuvor und sich Millionen Menschen »von Job zu Job hangeln« müssten, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Trump habe auch nicht erwähnt, dass 83 Prozent der Steuereinnahmen dem »einen Prozent« der Superreichen zugute gekommen seien, während Großkonzerne ...