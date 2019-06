»Politikwechsel geht anders«

Ihre Partei verhandelt in Bremen mit SPD und Grünen über eine Koalition. Sie haben dazu einen Beitrag mit Tim Fürup verfasst, der wie Sie im Bundessprecherrat der AKL sitzt. Darin kritisieren Sie, Die Linke biete sich in Bremen als »Steigbügelhalter« für eine Fortführung von »Rot-Grün« an. Wie meinen Sie das?

Wenn SPD und Grüne, also die abgewählte Regierung, im Wahlkampf beteuern, sie wollen alles weitermachen wie bisher – mit Sparpolitik, Schuldenbremse und Armutsverwaltung auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung; wenn zu den Koalitionsverhandlungen von den beiden Parteien dieselben verbrauchten Personen auflaufen und das gleiche verkünden – dann ist für eine Juniorpartnerin Die Linke in einer solchen Regierung offenkundig höchstens die Steigbügelhalterrolle vorgesehen. Das Pferd ist müde, die Richtung des Ritts ist die falsche.

Die Bremer Linkspartei hat offenbar auf ihre Forderung verzichtet, die Schuldenbremse abzuschaffen. Wie sehen Sie das?

Ja, Die...