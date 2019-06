Neues zu Journalistenmord

Im Fall des ermordeten saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (englisch: Jamal Khashoggi) fordert die UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard eine internationale Untersuchung. Es gebe »glaubwürdige Hinweise«, die es rechtfertigten, die Verantwortung hochrangiger saudiarabischer Vertreter, einschließlich des Kronprinzen Mohammed bin Salman, in dem Mordfall zu überprüfen, erklärte Callamard am Mittwoch in Genf. Sie empfahl außerdem »gezielte Sanktionen« gegen den Kronprinzen.

Die Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Exekutionen forderte UN-Generalsekretär António Guterres auf, eine solche internationale Untersuchung einzuleiten. Auch die US-Bundespolizei FBI rief sie zu Ermittlung...