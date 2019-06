Hohe Dunkelziffer von Angriffen auf LSTBQ

Eine aktuelle Studie der »Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen« (LAG) und der Hochschule Mittweida macht deutlich, welches Ausmaß die Gewalt gegen Lesben, Schwule, Trans- und Bisexuelle sowie queere Menschen (LSTBQ) in Sachsen annimmt. Die Ergebnisse der Befragung sind wissenschaftlich nicht repräsentativ. Sie vermitteln aber immerhin einen ersten Eindruck über Alltagserfahrungen der Betroffenen. So gaben nahezu alle 267 Befragten an, seit 2014 mehrmals beleidigt und vielfach bedroht worden zu sein. 58 Studienteilnehmer berichteten von ihnen zugefügten schweren Körperverletzungen. 140 erlitten bei gewaltsamen Angriffen leichtere Blessuren. Jedoch wurden nur 4,3 Prozent der Delikte überhaupt bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

