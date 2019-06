Fischer, Schmidt, Koepp

Er spielt Klarinette und Saxophon, natürlich Klavier, ist Bandleader und Komponist. Günther Fischer, der am Sonntag 75 wird, hat die Musikszene nicht nur auf deutschem Boden seit über 50 Jahren geprägt, mit Free Jazz, jazzigen Chansons mit Manfred Krug auf Amiga, Filmmusiken für Stars wie Sean Penn und Tony Curtis. Er hat die letzte ­Single »Just a Gigolo« (1978) mit der göttlichen Marlene Dietrich einstudiert und das Titellied zu Konrad Wolfs »Solo Sunny« (1980) geschrieben. Obwohl er jetzt in Irland ansässig ist, kann man ihn noch oft bei uns in Konzerten erleben.

Meisterschülerin bei Konrad Wolf war Evelyn Schmidt die erste Regieabsolventin der Babelsberger Filmhochschule und eine von nur fünf Frauen, die es in knapp fünf Jahrzehnten DEFA auf den Regiestuhl im Spielfilmstudio schafften. Alle fünf hatten es schwer, sich durchzusetzen...