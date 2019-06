Odebrecht schmiert ab

Ein von deutschen Einwanderern gegründetes Unternehmen steht im Zentrum des größten Korruptionsskandals Lateinamerikas. Jahrelang schmierte Odebrecht Politiker und Beamte, um an lukrative Aufträge zu kommen. Jetzt geht der brasilianischen Firma das Geld aus. Seit Jahren steht der Mischkonzern wegen schwerer Korruptionsvorwürfe unter Beschuss. Inzwischen scheint ihm die Puste ausgegangen zu sein. Am Montag stellte die Firma einen Insolvenzantrag. Das Unternehmen wolle Schulden in Höhe von 51 Milliarden Reais (11,7 Milliarden Euro) restrukturieren, teilte Odebrecht mit.

Der in São Paulo eingereichte Antrag gelte für den Mutterkonzern Odebrecht S. A. und eine Reihe von Tochtergesellschaften, teilte der Konzern mit. Andere Firmenteile wie beispielsweise die Petrochemiesparte Braskem S. A. seien von dem Insolvenzverfahren derzeit nicht betrof...