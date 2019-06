Puzzleteile hinzugefügt

Acht Wochen sind seit den Anschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka vergangen, die Ermittlung der Verantwortlichen dauert jedoch weiter an. Vergangene Woche wurden fünf Verdächtige über Saudi-Arabien an das südasiatische Land ausgeliefert. Nahezu zeitgleich gelang es Fahndern der indischen National Investigation Agency (NIA), in der südindischen Stadt Coimbatore eine mutmaßliche Zelle des sogenannten Islamischen Staats (IS) auszuheben.

Am 21. April war es in drei Kirchen unterschiedlicher christlicher Konfessionen sowie drei Nobelhotels zu Sprengstoffexplosionen gekommen. Dabei starben mehr als 250 Menschen. Während der IS die Tat für sich reklamierte, vermuten die Behörden in Sri Lanka die einheimische National Thowheeth Jamaath (NTJ) hinter den Anschlägen – wobei auch sie davon ausgehen, dass die Gruppe internationale Unterstützung erhielt.

Diese These konnte mit der Aushebung der IS-Zelle nun untermauert werden. Nach indisc...