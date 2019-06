»Wir haben unsere Unsichtbarkeit bestreikt«

Hunderttausende Frauen waren am Freitag in der Schweiz auf der Straße. Allein in Bern beteiligten sich Zehntausende am Frauenstreik, um Gleichstellung einzufordern. Wann haben Sie gemerkt, welche Kraft der Protest entfalten würde?

Erst am Streiktag. Ich war am Morgen in der Marktgasse, die eine der bedeutendsten und am meisten besuchten Straßen Berns ist. Kurz nach 11 Uhr gab es dort eine Aktion der Gewerkschaft Unia, bei der Hunderte Verkäuferinnen aus ihren Läden kamen. Das war schon gut, doch direkt im Anschluss kam eine Kinderwagendemonstration von Familien. Gut 5.000 Menschen nahmen an ihr teil, was unter normalen Umständen schon ein recht großer Umzug für Bern wäre. Da dachte ich mir bereits: Wenn schon die Aktionen am Morgen so stark sind, dann kann es nicht mehr schiefgehen.

Ein paar Stunden später standen dann Zehntausende auf der Straße. Wie viele das waren, habe ich zuerst gar nicht gemerkt. Doch als wir mit der Spitze des Demozugs die gesamte ...