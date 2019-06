Wegen dieser Wut

Es gab eine Zeit, da wollte ich alles sortieren. Ich glaube, dass das noch vor der Sache mit meinem Bruder begann. Es wurde wärmer, und plötzlich störte mich das Durcheinander der Messer in der Küchenschublade, mich störten die vielen Gewürzdosen über dem Herd und vor allem der alte Kram in den Umzugskartons. Draußen vor den Häusern tauchten zum ersten Mal diese Umsonstkisten auf, und nachdem ich die Gewürze sortiert hatte, zwängte ich mich in die Abstellkammer und sortierte den Inhalt der Kartons. Ich wollte diese Sachen seit Jahren weggeben, jetzt füllte ich endlich eine Kiste mit meinen alten Kuscheltieren und meinen Kinderschuhen, ich füllte sie mit meinem Holzspielzeug und einem Fotoalbum, das leer geblieben war.

»Was soll das werden?« fragte Jürgen. Als ich es ihm erklärte, schüttelte er den Kopf. »Da machst du mit? Die Leute tun doch nur großzügig, in Wirklichkeit sind sie zu faul, um die Sachen ordnungsgemäß zu entsorgen.«

Ich musste lächeln wie i...