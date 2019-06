Einheit im Unterschied

Zwei Werke markieren ein Spannungsverhältnis. 1936 komponierte Paul Dessau ein Lied, das so bekannt wurde, dass viele gar nicht mehr wissen, wer es schrieb. »Spaniens Himmel breitet seine Sterne« gilt heute als das Kampflied schlechthin der deutschen Internationalisten, die die Spanische Republik gegen Francos Putsch verteidigten. In verschiedenen Versionen von Liedermachern wie auch der Nationalen Volksarmee der DDR im Umlauf, hat es sich von seinem Verfasser gelöst und damit Volksliedcharakter gewonnen. Der dreistrophige Aufbau ist denkbar einfach, die Melodie einprägsam, ohne trivial zu sein. Der Refrain unterbricht die marschartige Bewegung und mündet in einen Ausruf, der betont, worum es geht: »Freiheit« – die zweite Silbe kurz gesungen, wie mit einem Ausrufezeichen betont. Die Freiheit, um die es ging, war keine liberale Parole, sondern konkret, nämlich die von der faschistischen Bedrohung. Und wenn es im Text, den Dessaus damalige Ehefrau Gudrun Ka...