Exportabschwung

Normalerweise sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Frühjahr, so auch im Mai. Nun ist in diesem Mai die Arbeitslosenzahl zum ersten Mal seit 1950 gestiegen. Das ist das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass die Konjunktur in Deutschland sich bereits in eine Rezession entwickelt hat. Denn der Arbeitsmarkt ist ein Spätindikator. Er folgt den übrigen Indikatoren für den Konjunkturverlauf. Dass eine Rezession in Deutschland wahrscheinlich ist, wird auch von professionellen Optimisten nicht mehr bestritten. Zu viele Tatsachen sprechen dafür. Die Geschäftslage in den drei wichtigsten Industriebranchen in Deutschland (Autoherstellung, Chemie, Maschinenbau) ist deutlich schlechter geworden. Ford und BASF wollen mehrere tausend Stellen streichen, wurde beispielsweise am Donnerstag gemeldet. Die Produktion in der Industrie liegt deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Aufträge nimmt weiter ab. Sogar im Baugewerbe stagniert es.

Dass der zaghafte, aber ziemlic...