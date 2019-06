Eklat in Medellín

Ein offener Streit über Venezuela hat am Donnerstag (Ortszeit) den Auftakt der 49. Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) im kolumbianischen Medellín überschattet. Die Delegation Uruguays verließ die Tagung, weil mit Billigung von OAS-Generalsekretär Luis Almagro Vertreter der venezolanischen Opposition erschienen waren, um als offizielle Delegation ihres Landes an der Tagung teilzunehmen.

Venezuela hatte 2017 den Austritt aus der Organisation erklärt. In Kraft trat dieser Schritt nach Ablauf einer in den Statuten der OAS festgelegten Frist von zwei Jahren am 27. April. »Deshalb ist Uruguay der Meinung, dass der Anwesenheit einer Delegation, die angeblich die Regierung eines Landes repräsentiert, das sich aus der Organisation zurückgezogen hat – und die von der Hälfte der Mitglieder der OAS nicht anerkannt wird – jede Legitimität fehlt«, heißt es dazu in einem offiziellen Statement des Außenministeriums in Montevideo. Die Anerken...