Umbau in schwierigen Zeiten

Sebastián Piñera versucht das Ruder herumzureißen. Inmitten sinkender Umfragewerte, sozialer Mobilisierungen und einer schwächelnden Wirtschaft hat der rechte Präsident Chiles sein Kabinett umgebaut. Ganze sechs Regierungsmitglieder mussten am Donnerstag (Ortszeit) ihren Hut nehmen. Unter ihnen der Verteidigungs-, Wirtschafts-, Gesundheits- sowie der Minister für soziale Entwicklung.

Die in der Kritik stehende Bildungsministerin Marcela Cubillos sowie Innenminister Andrés Chadwick dürfen ihr Amt – zumindest vorerst – behalten. Die zweite Umbildung in 15 Monaten Amtszeit brachte vor allem alte Bekannte zurück in die vorderste Reihe. Drei der sechs neuen Kabinettsmitglieder hatten schon während Piñeras erster Regierung von 2010 bis 2014 Posten inne.

Ebenso am Donnerstag veröffentlichte das »Zentrum für öffentliche Studien« (CEP) die Ergebnisse einer Umfrage zur Stimmung im Land. Die daraus hervorgehenden Zahlen sprechen für sich: In den Monaten April bis Ju...