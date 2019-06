»Den Unterschied im Alltag der Menschen machen«

Nach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Koalition finden im September in Österreich Nationalratswahlen statt. Die KPÖ hält Mandate auf kommunaler Ebene in Salzburg, Linz und Krems und ist in drei steirischen Städten, darunter die Landeshauptstadt Graz, zweitstärkste Partei. Mit welchen Zielen gehen Sie in den Wahlkampf?

Uns geht es als steirischer kommunistischer Partei darum, als echte Alternative zum bürgerlichen Spektrum greifbar zu sein. Wir versuchen, die Fragen des Alltags der Mehrheit der Bevölkerung ins Zentrum unserer Politik zu rücken: leistbares Wohnen, gute Versorgung in Gesundheit und Pflege, öffentlicher Verkehr. Das wollen wir mit den großen Fragen der Zeit verbinden: Umverteilung, Klimakrise, Solidarität statt rassistischer Spaltung. Letztlich wollen wir zeigen, dass es höchste Zeit ist für eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus.

Bei der letzten Nationalratswahl kam die KPÖ bundesweit lediglich auf 0,78 Prozent der Stimmen. Welche Perspektive re...