»Kolibri« vor Murano

Venedig. Wenige Tage vor der diesjährigen »Vogalonga« in Venedig rammte ein Kreuzfahrtschiff ein kleineres Boot. Der Schaden hielt sich in Grenzen, doch fühlten sich die bestätigt, die schon länger fordern: Lasst die großen Schiffe nicht mehr in die Lagune hinein!

An die 2.000 nur von Muskelkraft angetriebene Boote starteten dann am Pfingstsonntag bei der 45. Vogalonga (das heißt nicht die lange Woge, sondern das lange Ruder). Nach dem traditionellen Kanonenschuss um neun Uhr nahmen Kanus, Kajaks, Ruder- und Drachenboote aus ganz Europa, aber auch Übersee, den 30 Kilometer langen Kurs in Angriff. Für motorisierte Schiffe waren die Ge...