Wenn es Zeit wird

Simon geht den Steindamm entlang, den Mantelkragen hochgeklappt. Es ist recht windig, gelegentlich weht es ihm vereinzelte Regentropfen ins Gesicht. Er biegt in die Böckmannstraße ein und betritt den Friseurladen »Bizim Berber«. Aidin begrüßt ihn breit lachend, wie an jedem anderen zweiten Dienstag um 19 Uhr, und nimmt ihm Mantel und Jackett ab.

Simon legt die Brille auf die Anrichte vor dem Friseurspiegel und lässt sich die kurzen, fast weißen Haare schneiden und Aidin erzählt ihm seinen neuesten Lieblingswitz. Wie meistens ist es derselbe wie 14 Tage davor. Simon guckt blind in den Friseurspiegel und fragt Aidin, ob seine weggelaufene Frau inzwischen wiedergekommen sei. Ist sie! Doch schon lange wieder! – Ey! Der Loser hat gar keine Frau, Mann! Der hat Puppe und is’ schwul!, ruft Aidins junger Kollege. Aidin lacht. Simon setzt die Brille auf, mustert sich und stellt zufrieden fest, dass alles so ist wie sonst. Er zieht sein Jackett wieder an, lässt sich...