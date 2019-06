Mit schönen Grüßen ins nächste Jahrhundert

Einen wunderschönen guten Morgen! In Frankreich hat die achte Frauenfußball-WM begonnen.

Aus den Amerikas nehmen Argentinien, Brasilien, Chile, Jamaika, Kanada und die USA an den Feierlichkeiten teil. Sechs von 24. Beworben hatten sich um die 130 Verbände, es hat sich also mal wieder die Crème de la crème versammelt, sakkra. Wer sich nicht qualifiziert, kann ja vor den Stadien mit kaputten Strümpfen, T-Shirts usw. spielen, so hamwas früher schließlich auch gemacht. Nur dass da noch keine Mädchen dabei waren, die kamen erst später dazu. Meine erste Begegnung mit dem weiblichen Fußball war die Tochter unseres Gefängnisdirektors. Wir wohnten direkt gegenüber vom Meeschestadion in Wolfenbüttel, wo der WSV kickte, der es in seiner langen Geschichte einmal fast geschafft hatte, drittklassig zu werden. Der Lüneburger SK kam dazwischen. Das war besonders unschön, weil ich zu dem entscheidenden Auswärtsspiel mitgefahren war und dafür meine gesamte »Asterix«-Sammlu...