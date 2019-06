Fast Fashion für die Tonne

Die Billigbekleidungskette Primark feiert am Donnerstag ihr 50jähriges Firmenjubiläum. Die Christliche Initiative Romero (CIR) feiert nicht mit. Gründe dafür seien die »verheerende Ökobilanz« der durch das irische Unternehmen kultivierten »Wegwerfmode« sowie die Ergebnisse einer aktuellen Studie zu dessen Zulieferfabriken in Sri Lanka, erklärte am Dienstag der Menschenrechtsverein mit Sitz in Münster. Die Bilanz der Recherchen vor Ort falle »bitter« aus: In keiner der untersuchten Produktionsstätten werde der Verhaltenskodex eingehalten, den Primark seinen Herstellern auferlege. Die Löhne und das Ausmaß an Überstunden wären »teils illegal«, und anders als gerne behauptet, trage der Konzern durch sein Einkaufsverhalten die Hauptschuld für die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.

Die Organisation Shramabhimani Kendraya (Würde der Arbeit) hat im Auftrag der CIR insgesamt 76 Näherinnen in zehn Fabriken ausführlich dazu interviewt, was sie an Geld verdienen,...