»Stasi«-Aufschäumer des Tages: Hubertus Knabe

Regelmäßig stellen Deutsche, also mehr Erdichter als Denker, Grundsatzfragen. Wer daher die Buchstabenkombination »IM Erika«, was für »Inoffizielle Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS) Erika« steht, bei Google eingibt, erhält mehr als 90.000 Einträge, mehr als 90 Millionen, wenn er die Tüttelchen weglässt. Google stellt unter der Rubrik »Nutzer fragen auch« das an die erste Stelle: »War Angela Merkel ein Mann?« Wer nachschaut, erhält die Namen ihres ersten und zweiten Ehemannes. »Künstliche Intelligenz« ist seriös. Ernsthaft ist auch Cora Stephan, di...