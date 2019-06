Neue Stärke der Hisbollah

Die Hisbollah werde sich in Syrien selbst erledigen, frohlockten ihre Gegner, als sie den ersten Schock des Eintritts der libanesischen Bewegung in den Krieg im Nachbarland überstanden hatten. Sie werde immense Verluste sowohl in bezug auf ihr Waffenarsenal als auch bei ihren Kämpfern erleiden. Zudem hofften sie, langfristig würden sich immer mehr Menschen in der Region aufgrund der eigenen Gegnerschaft zur Regierung Assad von der »Partei Gottes« abwenden.

Nichts davon ist in den letzten sieben Jahren eingetreten. Im Gegenteil: Der Sturz des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad ist abgewandt und die Verbindungswege zwischen der Organisation und dem Iran damit zumindest vorerst gesichert. Die Hisbollah selbst konnte ihre militärischen Fähigkeiten deutlich ausbauen. Ihre Kämpfer haben sich neue Fähigkeiten etwa in urbaner Kriegführung oder der Kooperation mit der syrischen und russischen Luftwaffe angeeignet. Zudem wurden die Waffenarsenale der Hisbollah ...