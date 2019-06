Verbal betatscht

Während die Fußballsaison 2018/19 in den untersten der Unterklassen, also auf Verbands-, Bezirks- und Kreisliganiveau, noch den finalen Zuckungen von letzten Spieltagen und ganze Dörfer gegeneinander aufbringenden Relegationen unterliegt, tut sich auf Profiebene hierzulande nichts mehr. Es sind diese sich alljährlich wiederholenden Tage Anfang Juni, an denen sich die letztlich selbstredend junkiegemäß strukturierte Aufmerksamkeitsökonomie des Couch-Potato-Fußballnerds bei allem anfänglichen Widerstreben dann doch in Richtung der sommerlichen Großveranstaltungen von FIFA und UEFA wendet.

Was das angeht, wird derzeit einiges geboten. Um von oben herab in der medialen Bedeutungshierarchie zu beginnen: Da sind etwa die DFB-Kicker, maskuline Ausgabe, die ohne ihren maladen Jogivorsteher am Sonnabend in Belorussland einen 2:0-Sieg in der E...