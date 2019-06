Süchtig nach Fußball

Bei den EU-Wahlen hat die extrem rechte Lega in Italien sehr gute Ergebnisse eingefahren. Und das nicht obwohl, sondern weil die Regierungspartei einen menschenverachtenden Umgang mit Geflüchteten forciert. Mit einem Beispiel auf lokaler Ebene befasst sich Aureliana Sorrento in ihrem Feature »Riace im Visier der Lega – Ein Integrationsmodell wird abgewickelt« (DLF 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF). Wenig später widmen sich Heide Schwochow und Ina Strelow in »Gen, Genie, Gender – und was dann? Schauspielstudenten im Geschlechterdiskurs« (NDR/HMTMH 2019; Di., 20 Uhr, NDR Kultur) heutigen Perspektiven auf tradierte Rollenmuster. Und ebenfalls auf NDR Kultur versuchen dann Teenager aus ländlicher Tristesse auszubrechen, inklusive per Anhalter fahren: Dany Boudreault »Wir sind schön, für hässliche Leute« (SRF 2 Kultur 2018; Mi., 20 Uhr).

Auf einem anderen Hamburger Sender spricht Hermann L. Gremliza seine Kolumne aus Konkret: »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK). Un...