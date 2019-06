Die Russen kommen

Es geht Schlag auf Schlag. Kaum ist am späten Abend des 9. Juni 1999 im mazedonischen Kumanovo das Kosovo-Abkommen über den Abzug der jugoslawischen Streitkräfte und den Einmarsch internationalen Truppen unterzeichnet, feiern in Belgrad und anderen jugoslawischen Städten die Menschen das »Ende der NATO-Aggression«. Autohupen und Feuerwerkskörper sind zu hören, die jugoslawische Luftabwehr feuert aus allen Rohren, das erste Mal seit elf Wochen nicht auf feindliche Kampfjets. Im Kosovo packen die ersten Serben ihr Hab und Gut zusammen, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Sie vertrauen nicht auf die Sicherheitszusagen der NATO. Wie richtig sie damit liegen, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Erste russische Einheiten der sogenannten Kosovo-Sicherungstruppe KFOR treffen am 11. Juni in Jugoslawien ein. Die Soldaten, die zuvor zu den SFOR-Truppen in Bosnien gehört haben, sollen russischen Angaben zufolge an der Verwaltungsgrenze zu...