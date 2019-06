Skopje will dazugehören

Bald wird Nordmazedonien das 30. Mitglied der westlichen Kriegsallianz NATO sein. Doch wann eine Aufnahme in die Europäische Union folgen wird, steht in den Sternen. Zoran Zaev, Ministerpräsident in Skopje, hat in der vergangenen Woche erklärt, er werden sein Mandat zurückgeben, wenn nicht in diesem Sommer die Aufnahmegespräche begännen.

Am Sonntag sagte Zaev gegenüber regionalen Medien, er werde sich bald mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Wann die Zusammenkunft stattfinden werde, konnte der Regierungschef allerdings nicht sagen.

Der Ministerpräsident steht unter Druck. Seit seine sozialdemokratische SDSM vor zwei Jahren die Macht in Skopje übernahm, hat sich wenig verändert. Die sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen ist für ein Land an der europäischen Peripherie kaum möglich. Deswegen setzt Zaev auf eine prowestliche Rhetorik, die mit den Mitgliedschaften in NATO und EU eine Zukunft in Wohlstand verspricht.

In Skopje hof...