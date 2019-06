Nachschlag: Dr. Grammy

Bei der »Tagesschau« weiß man ja so einiges. Was Dr. John anbelangt, sind es vor allem Dinge, die der geniale, am Donnerstag an einem Herzinfarkt gestorbene Voodoo-Prediger und Swamp-Funk-Blues-Pianist aus New Orleans vermutlich als letztes über sich erzählt hätte: »Dr. John veröffentlicht...